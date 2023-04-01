Джорджина рассказала о самом неожиданном месте, где у нее был секс с Роналду

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала о самом необычном месте, где у пары был секс.

«Как-то я не хотела заходить в воду на пляже, но когда пришла домой, Криш предложил мне пойти в спа», — сказала в интервью для документального сериала Netflix.

Друг Джорджины Иван в шутку заметил: «Любовью можно было заниматься в постели, а не в спа».

«Там мы тоже делали это», — ответила Джорджина и рассмеялась.

?38-летний Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.