Девушка футболиста Игнатьева показала свои аппетитные формы на тренировке по боксу
Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в своих соцсетях.
Она провела для девушек открытую тренировку на крыше одного из московских отелей.
Аида Уразбахтина.
«Атмосфера была нереальная. Спорт — жизнь! А вид- то, вид!» — написала она в своих соцсетях.
Уразбахтина снималась в шестом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ.
После окончания сезона-2021/22 Игнатьев покинул «Рубин». В сезоне-2021/22 хавбек провел 14 матчей за казанцев и забил 1 гол.
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