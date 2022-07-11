Девушка футболиста Игнатьева показала свои аппетитные формы на тренировке по боксу

Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Она провела для девушек открытую тренировку на крыше одного из московских отелей.

Аида Уразбахтина.

«Атмосфера была нереальная. Спорт — жизнь! А вид- то, вид!» — написала она в своих соцсетях.

Уразбахтина снималась в шестом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ.

После окончания сезона-2021/22 Игнатьев покинул «Рубин». В сезоне-2021/22 хавбек провел 14 матчей за казанцев и забил 1 гол.