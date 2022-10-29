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Сегодня, 00:21

Секс-символ ММА сделала фото в купальнике и продемонстрировала сочные ягодицы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новую фотографию на своей странице в социальной сети. Она сделала откровенный снимок в красном купальнике.

Пейдж Ванзант. Фото Соцсети
Пейдж Ванзант. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Подписчики оценили снимок, написав в комментариях восторженные фразы: «Прекрасная», «Вау», «Невероятная», «Кто-нибудь еще услышал саундтрек из «Спасателей Малибу»?», «Вы абсолютно красивая и талантливая женщина».

11 июля 2020 года Ванзант проиграла Аманде Рибас на UFC 251, после чего покинула промоушен с рекордом 8-5-0. Она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, где провела два поединка, оба из которых проиграла.

Пейдж Ванзант
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