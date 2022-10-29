Соболенко показала яркий образ в платье с необычным вырезом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новое фото в соцсетях.

24-летняя белоруска выложила фотографию в ярко-оранжевом платье с большим вырезом. В этом платье спортсменка посетила церемонию открытия Итогового турнира WTA.

Арина Соболенко. Фото Соцсети

В этом сезоне Соболенко не смогла выиграть ни одного турнира. Однако она начала сезон в топ-10 и не выходила за его пределы.

На Итоговом турнире Соболенко в группе «Нэнси Ричи» встретится с Онс Жабер, Джессикой Пегулой и Марией Саккари.