Соболенко показала яркий образ в платье с необычным вырезом
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новое фото в соцсетях.
24-летняя белоруска выложила фотографию в ярко-оранжевом платье с большим вырезом. В этом платье спортсменка посетила церемонию открытия Итогового турнира WTA.
Арина Соболенко.
Фото Соцсети
В этом сезоне Соболенко не смогла выиграть ни одного турнира. Однако она начала сезон в топ-10 и не выходила за его пределы.
На Итоговом турнире Соболенко в группе «Нэнси Ричи» встретится с Онс Жабер, Джессикой Пегулой и Марией Саккари.
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