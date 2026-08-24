Гауфф после победы в финале турнира в Цинциннати: «Это был долгий путь, но я счастлива»

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала победу над соотечественницей Джессикой Пегулой (6:2, 6:4) в финальном матче турнира в Цинциннати.

«Это был долгий путь, но я счастлива. Я думаю, что это небо и земля — тот игрок, которым я была в прошлом году, и сейчас. Я не считаю, что это показатель того, что я хорошо выступлю в Нью-Йорке. Просто, зная, какие качественные матчи у меня были на этой неделе, надеюсь, я смогу использовать этот опыт.

Когда я только пришла в тур, Пегула была одной из немногих, которые были добры ко мне. Это всегда много значило для меня и моей семьи. Я очень уважаю ее. Для меня честь снова разделить с ней корт», — цитирует 22-летнюю Гауфф AP.

Этот титул стал для Гауфф 12-м в карьере и четвертым — на турнирах категории WTA-1000. Ранее она уже выигрывала в Цинциннати — в 2023 году.