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US Open 2026: формат турнира Большого шлема

US Open 2026: формат турнира Большого шлема

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

US Open-2026 пройдет в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Полная программа турнира рассчитана с 23 августа по 13 сентября. Квалификация одиночных разрядов стартует в понедельник, 24 августа, а матчи основной сетки у мужчин и женщин начнутся 30 августа.

Формат квалификации US Open-2026

В квалификации выступят по 128 теннисистов у мужчин и женщин. Чтобы попасть в основную сетку, необходимо выиграть три матча. По итогам отбора определятся по 16 участников основной сетки мужского и женского одиночных турниров. Квалификационные матчи пройдут с 24 по 27 августа.

Основные одиночные турниры проводятся по системе на выбывание. Для завоевания титула теннисисту необходимо пройти семь раундов — от первого круга до финала. Мужские матчи играются до трех выигранных сетов, женские — до двух. При счете 6:6 в решающем сете применяется чемпионский тай-брейк до 10 очков с преимуществом минимум два мяча.

Формат микста на US Open-2026

Турнир смешанных пар проводится отдельно во время Fan Week. 24 августа состоится квалификация: восемь дуэтов разыграют два места в основной сетке. Всего в основном турнире микста выступят 16 пар. Первый раунд и четвертьфиналы запланированы на 25 августа, полуфиналы и финал — на 26 августа.

В квалификации и вплоть до полуфиналов микста используются укороченные сеты до четырех геймов, система без «больше-меньше» и матчевый тай-брейк до 10 очков вместо третьего сета. В финале первые два сета играются до шести геймов, но решающий сет также заменяется тай-брейком до 10 очков.

Основная сетка одиночных разрядов продлится с 30 августа по 13 сентября. Женский финал пройдет 12 сентября, мужской — 13 сентября.

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