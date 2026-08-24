Медведев снялся с микста US Open-2026

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в Открытом чемпионате США-2026 в смешанном парном разряде. Он должен был сыграть с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Смешанный турнир US Open-2026 состоится 25-26 августа. В эти дни будет проходить турнир в американском Уинстон-Салеме, на котором 30-летний Медведев имеет первый номер посева.

Партнером Шнайдер в миксте Открытого чемпионата США-2026 теперь должен стать норвежец Каспер Рууд. Также на турнире должна выступить российская пара Мирра Андреева / Андрей Рублев.