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Медведев снялся с микста US Open-2026

Павел Лопатко

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в Открытом чемпионате США-2026 в смешанном парном разряде. Он должен был сыграть с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Смешанный турнир US Open-2026 состоится 25-26 августа. В эти дни будет проходить турнир в американском Уинстон-Салеме, на котором 30-летний Медведев имеет первый номер посева.

Партнером Шнайдер в миксте Открытого чемпионата США-2026 теперь должен стать норвежец Каспер Рууд. Также на турнире должна выступить российская пара Мирра Андреева / Андрей Рублев.

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Даниил Медведев
Диана Шнайдер
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