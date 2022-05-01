Украинская теннисистка Костюк требует отстранения россиян

Марта Костюк ожидала поддержки после своих резких высказываний на политические темы, а столкнулась с хейтом.

Украинские теннисисты продолжают бороться за отстранение российских и белорусских коллег от международных турниров. Пока их поддержали только Уимблдонский турнир и британская федерация, которая объявила, что не будет приглашать представителей двух стран, которые находятся под международными спортивными санкциями. Но в остальном российские теннисисты, помимо бойцов UFC, остаются главными звездами, за которых еще можно болеть на турнирах за границей. Россияне остаются также в велоспорте, автогонках и немногих других видах спорта (вот в городках, например, даже сборная России удержалась!), но за этими видами в России следят меньше. Хотя к велоспорту имеет смысл обратиться: наш Александр Власов в эти выходные может в третий раз за три недели попасть в тройку на этапах Мирового велошоссейного тура и подходит к «Джиро д'Италия» в прекрасной форме.

Марта Костюк. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Нет никакого смысла в этом решении

Что же до тенниса, то ситуация совершенно не устраивает украинских теннисистов, которые 20 апреля выступили с коллективным обращением о принятии мер в отношении россиян и белорусов. Спортсмены потребовали от ITF, ATP и WTA добиться от россиян и белорусов публичного озвучивания позиции по событиям на Украине. Но судя по интервью 60-й ракетки мира Марты Костюк, услышать украинцев пока не хотят.

— Обратной связи как таковой не было. Очень сложно комментировать эту ситуацию, если честно. Теннисные структуры с нами никак не связались. Мы получили только огромное количество хейта в интернете после этого. Получили немного поддержки, понятное дело, от наших. Но больше не было ничего, — цитирует Марту «Большой теннис Украины».

В этом смысле интересна позиция второго номера мирового рейтинга испанки Паулы Бадосы, на днях высказанная публично. Решение отстранить россиян и белорусов от Уимблдона она прокомментировала словами «для меня нет никакого смысла в этом решении» и добавила, что в происходящем «нет нашей вины». Заодно упомянув фразу о том, что нечестно смешивать политику со спортом — мол, в теннисе играют с флагом, но представляют в первую очередь свое имя.

Паула Бадоса. Фото Global Look Press

Паула была и остается примером

Костюк назвала такую позицию «странной», но признала, что Бадоса не единственная в мировом туре, кто так думает. И еще раз призвала российских теннисистов высказаться и вывезти свои семьи из страны. Интересно, что ранее у Костюк и Бадосы были дружеские отношения. Украинка ее даже называла примером:

— Я часто забываю, что она на пять лет меня старше, но мы похожи, в нашей жизни было много схожих ситуаций. Мы заметили, что у нас много общего. Ее достижения по-настоящему мотивируют меня и помогают двигаться вперед. Паула была и остается примером для меня, — говорила Марта перед проигранным подруге матчем 1/16 финала Australian Open.

Теперь примером, кажется, быть перестала. Украинка предлагала испанке сыграть в паре, но та ответила неопределенно — а через некоторое время встала в пару с белоруской Ариной Соболенко. «Меня это очень удивило. Я поняла, что я больше не буду спрашивать у нее про пару», — заключила Костюк.