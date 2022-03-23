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Сегодня, 14:14

Первая ракетка мира Барти заработала за карьеру 47 миллионов долларов

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Стал известен размер состояния первой ракетки мира Эшли Барти.

Австралийская теннисистка, которая объявила о завершении карьеры, за 12 лет выступлений в профессиональном теннисе заработала 47 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

По этому показателю Барти занимает 14-е место в истории женского тенниса.

Сообщается, что сумма призовых за выступления 25-летней спортсменки составила 32 миллиона долларов, остальные 15 миллионов пришлись на доход от рекламы и спонсоров. При этом Барти занимает второе место после Серены Уильямс (12,3) по доходу за один сезон. В 2019 году австралийка заработала более 11 миллионов долларов.

Барти является 3-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема». За ее плечами победы в Australian Open, Уимблдоне и Roland Garros.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10642649/Ash-Bartys-net-worth-retired-Aussie-tennis-queen-laughing-way-bank.html
Теннис
Эшли Барти
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