Васильев надеется, что Касаткиной будет стыдно за слова о России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» высказался о словах теннисистки Дарьи Касаткиной о Родине.

Ранее Касаткина заявила о том, что: «Родину не выбирают. Родина — это там, где ты родился. А дом — это там, где тебе хорошо»

«Таких людей, как Дарья Касаткина, к сожалению, немало. Но истинных патриотов, которые любят и ценят свою настоящую Родину, а не ту, которую она провозглашает, большинство. Подобные люди с возрастом понимают истинные ценности, понятия Родина. Я даже не сомневаюсь в том, что через какое-то время пожив где-то, хоть на Луне, она прекрасно поймет, и не только она, что лучше России ничего нет. Поскакав по всей планете: там поживет, здесь поживет, она все поймет. Но это через какое-то время. Жаль, что под воздействием эмоций она сейчас говорит нелестные слова в отношении своей настоящей Родины. Очень хочу надеяться, что ей будет стыдно за свои слова. Но это через какое-то время. А то, что это время придет, я совершенно не сомневаюсь», — сказал Васильев «СЭ».

В конце марта 27-летняя спортсменка объявила о смене гражданства. Впервые под австралийским флагом Касаткина выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.