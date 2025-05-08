Касаткина: «Родину не выбирают, это там, где ты родился. А дом — это там, где тебе хорошо»

Теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос о том, что она считает Родиной и рассказала, что планирует выучить австралийский гимн.

В конце марта 27-летняя спортсменка объявила о смене гражданства. Впервые под австралийским флагом Касаткина выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.

«Родину не выбирают. Родина — это там, где ты родился. А дом — это там, где тебе хорошо. Гимн Австралии? Пока не знаю, но я его учу. Я не считаю, что каждый должен знать гимн своей страны, каждый сам решает. Но для меня — это дань уважения, поэтому я выучу. Гимн России я знаю наизусть», — сказала Касаткина в интервью Youtube-каналу First & Red.

Касаткина занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка является победительницей восьми турниров в одиночном разряде, а также обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года в составе сборной России.