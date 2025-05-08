Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

8 мая, 11:14

Касаткина — об отношениях с Федерацией тенниса России: «Со мной не общались несколько лет. Причины можно додумывать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос о взаимоотношениях с Федерацией тенниса России (ФТР).

В конце марта 27-летняя спортсменка объявила о смене гражданства на австалийское. Впервые под австралийским флагом она выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.

«Никто мне не писал из российских делегаций. Я не общалась с ними до принятия решения. Я с ними не общалась уже несколько лет. Со мной не общаются, я тоже не общаюсь. Не знаю, вот так вот. Причины можно додумывать. Но такого, чтобы «конкретно по такой-то причине» — такого нет.

Разошлись как в море корабли? Так получилось, да. У меня никогда не было очень теплых отношений с нашей федерацией. Я играла за себя, за страну, но с федерацией было достаточно нейтрально», — сказала Касаткина в интервью Youtube-каналу First & Red.

Касаткина занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка является победительницей восьми турниров в одиночном разряде, а также обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года в составе сборной России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Дарья Касаткина
Читайте также
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
На Украине посоветовали Зеленскому уволить главу его офиса Ермака
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Spacewalker

    Скажем так, сейчас в магазинах есть гораздо больше чем макароны, свёкла и молоко, есть личный опыт насчёт этого. Насчёт в дерьма в догонку - обычно так происходит когда уезжанты сами неласково (дерьмово) о своей стране где родились и выросли отзываются. Прекрасно понимаю с чем они не согласны и как ни странно в чём то даже согласен с ними (ну не может быть всё идеально где либо), вопросы в трактовках, а также вопросах любви и преданности именно самой Родине. И давайте не будем путать ситуацию с СССР, там всё было гораздо глобальнее начиная и заканчивая экономическим строем (всё остальное лишь вторично по сравнению с этим).

    09.05.2025

  • оппонент

    Сколько заслуженных людей из СССР бежали (уезжали)? Причины одни и те же с современными, да и метания дерьма в догонку не отличаются. Обыватель, который доволен, что в магазине есть макароны, свёкла и молоко, конечно не в состоянии понять, чем недовольны эти отщепенцы.

    08.05.2025

  • napadenie

    Не очень развитая и плохо воспитанная провинциалка добилась, чего хотела на узком поприще в спорте, избрала нетрадиционный путь, ну и… Чего мусолить? Просто забыть! И нам. и ей

    08.05.2025

  • Кот

    Вот интересно, спорт-экспрессовцы, - зачем вы тут пишете "Оставьте комментарий", если вы их сразу удаляете или закрываете, как только что под выдержкой из интервью Касаткиной ??? (Это - о многих комментариях, честных, абсолютно корректных и по теме.) Самих себя стыдитесь ?.. А пошлости, грязных оскорблений и мата в других бесчисленных комментариях - не стыдитесь ?

    08.05.2025

  • Vitali Knaz

    Касаткиной надо подумать, почему спортсменов из России и Белоруссии дискриминируют по национальному признаку?

    08.05.2025

  • vvi432

    Не понятно, почему так много внимания уделяется отказавшейся от России?

    08.05.2025

    • Касаткина: «Родину не выбирают, это там, где ты родился. А дом — это там, где тебе хорошо»

    Васильев надеется, что Касаткиной будет стыдно за слова о России

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости