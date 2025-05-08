Касаткина — об отношениях с Федерацией тенниса России: «Со мной не общались несколько лет. Причины можно додумывать»

Теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос о взаимоотношениях с Федерацией тенниса России (ФТР).

В конце марта 27-летняя спортсменка объявила о смене гражданства на австалийское. Впервые под австралийским флагом она выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.

«Никто мне не писал из российских делегаций. Я не общалась с ними до принятия решения. Я с ними не общалась уже несколько лет. Со мной не общаются, я тоже не общаюсь. Не знаю, вот так вот. Причины можно додумывать. Но такого, чтобы «конкретно по такой-то причине» — такого нет.

Разошлись как в море корабли? Так получилось, да. У меня никогда не было очень теплых отношений с нашей федерацией. Я играла за себя, за страну, но с федерацией было достаточно нейтрально», — сказала Касаткина в интервью Youtube-каналу First & Red.

Касаткина занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка является победительницей восьми турниров в одиночном разряде, а также обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года в составе сборной России.