Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Янчук высказался о жеребьевке Уимблдона: «Российским теннисистам не повезло»

Сергей Филин

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянам не повезло с соперниками на Уимблдонском турнире.

Медведев в первом круге сыграет с хорватом Марином Чиличем. Россиянин попал в одну часть сетки с первой ракеткой мира Янником Синнером, с которым может сыграть в четвертьфинале.

Рублев в первом круге встретится с соотечественником Романом Сафиуллиным. Россияне попали в одну четверть с сербом Новаком Джоковичем и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Карен Хачанов в первом круге сыграет с британцем Билли Харрисом.

Мирра Андреева в первом круге сыграет с полькой Магдой Линетт. В четвертьфинале соперницей 19-летней россиянки может стать первая ракетка мира Арина Соболенко.

Диана Шнайдер в первом круге сыграет с немкой Евой Лис, Екатерина Александрова — с венгеркой Панной Удварди, Людмила Самсонова — с Полиной Кудерметовой, которая представляет Узбекистан, Анастасия Захарова — с чешкой Каролиной Муховой, Алина Корнеева — с австралийкой Кимберли Биррелл, а Анастасия Гасанова — с колумбийкой Эмилианой Аранго.

«Я считаю, что нашим теннисистам не повезло с жеребьевкой. Медведеву достался непростой соперник. И он попал в одну четверть с Синнером, поэтому дальше четвертьфинала пройти будет сложно. Очень жаль, что Рублев попал на Сафиуллина. Что касается Хачанова, то он умеет играть на траве, ему сетка досталась получше, и я думаю, что три-четыре круга он может пройти. У девушек тоже тяжелая сетка. Шнайдер может встретиться с Рыбакиной, ей и другим нашим девушкам придется непросто», — приводит слова Янчука ТАСС.

Роман Сафиуллин.Две россиянки дебютируют в основной сетке Уимблдона, Сафиуллин тоже прошел квалификацию

Уимблдонский турнир 2026 года пройдет с 29 июня по 12 июля.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Карен Хачанов
Мирра Андреева
Читайте также
Все 56 россиян в сезоне НХЛ: Овечкин идет за новым рекордом, Капризов начинает мегаконтракт
10 шайб до Гретцки, еще пять рекордов и последний шанс на чемпионство. Что ждать от Овечкина в сезоне НХЛ 2026/27
Уйти красиво — искусство. Месси им владеет, Криштиану Роналду — нет
Популярное видео
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Рублев сыграет против Сафиуллина во втором круге турнира в Пекине
Алькарас вышел во второй круг турнира в Токио
Sky Sport Italia: Синнер восстановился после травмы и рассчитывает сыграть в Шанхае
Джокович прервал серию поражений и одержал первую победу почти за три месяца
Джокович обыграл португальца Боржеша на старте турнира в Пекине
«Поняли, что не сможем продолжать вместе». Медведев снова попрощался с тренером — объявил после успеха в Китае
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Посещаемость Уимблдона в 2026 году достигла рекордной отметки
Хачанов: «Уимблдон — особенный турнир. Единственная проблема — очереди за билетами»
Зверев выше Алькараса, Свентек — вне топ-5. Как изменился рейтинг после Уимблдона
Чесноков считает закономерной победу Синнера в финале Уимблдона
Синнер вернулся: защитил титул на Уимблдоне и доказал, что провал в Париже был скорее случайностью
Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Зверев обошел Алькараса и стал вторым
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев сыграет с Чиличем в первом круге Уимблдона, Рублев — с Сафиуллиным

Синнер — о протестах топ-игроков на «Больших шлемах» из-за призовых: «Прогресс есть»
Новости
RSS RSS
Все новости