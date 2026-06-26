Янчук высказался о жеребьевке Уимблдона: «Российским теннисистам не повезло»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянам не повезло с соперниками на Уимблдонском турнире.

Медведев в первом круге сыграет с хорватом Марином Чиличем. Россиянин попал в одну часть сетки с первой ракеткой мира Янником Синнером, с которым может сыграть в четвертьфинале.

Рублев в первом круге встретится с соотечественником Романом Сафиуллиным. Россияне попали в одну четверть с сербом Новаком Джоковичем и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Карен Хачанов в первом круге сыграет с британцем Билли Харрисом.

Мирра Андреева в первом круге сыграет с полькой Магдой Линетт. В четвертьфинале соперницей 19-летней россиянки может стать первая ракетка мира Арина Соболенко.

Диана Шнайдер в первом круге сыграет с немкой Евой Лис, Екатерина Александрова — с венгеркой Панной Удварди, Людмила Самсонова — с Полиной Кудерметовой, которая представляет Узбекистан, Анастасия Захарова — с чешкой Каролиной Муховой, Алина Корнеева — с австралийкой Кимберли Биррелл, а Анастасия Гасанова — с колумбийкой Эмилианой Аранго.

«Я считаю, что нашим теннисистам не повезло с жеребьевкой. Медведеву достался непростой соперник. И он попал в одну четверть с Синнером, поэтому дальше четвертьфинала пройти будет сложно. Очень жаль, что Рублев попал на Сафиуллина. Что касается Хачанова, то он умеет играть на траве, ему сетка досталась получше, и я думаю, что три-четыре круга он может пройти. У девушек тоже тяжелая сетка. Шнайдер может встретиться с Рыбакиной, ей и другим нашим девушкам придется непросто», — приводит слова Янчука ТАСС.

Уимблдонский турнир 2026 года пройдет с 29 июня по 12 июля.