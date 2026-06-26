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26 июня, 16:30

Россиянка Вера Звонарева и Алдила Сутджиади из Индонезии вышли в финал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Сергей Филин

Россиянка Вера Звонарева и Алдила Сутджиади из Индонезии вышли в финал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) в парном разряде из-за снятия соперниц — Се Шувэй (Тайвань) и Ван Синьюй (Китай).

В финале 41-летняя Звонарева и 31-летняя Сутджиади сыграют с австралийкой Эллен Перес и голландкой Деми Схюрс.

Турнир в Бад-Хомбурге завершится 27 июня.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Полуфинал

Алдила Сутджиади/Вера Звонарева (Индонезия/Россия) — Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай) — 0:0 отказ 2-й пары

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Теннис
Вера Звонарева
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