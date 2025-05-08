Васильев считает, что Касаткина дает интервью в состоянии эйфории: «Лучше России нет места»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» оценил шансы на возвращение теннисистки Дарьи Касаткиной в Россию.

«В душе они прекрасно понимают, что лучше России все равно нет места для проживания. Посмотрите, какое количество уехавших в свое время немцев из России — все возвращаются. Таких людей немало. Это говорит о том, что те люди, которые пожили, знают цену свободы и цену жизни не на Родине — им есть, с чем сравнить. Давайте не будем забывать — Касаткина неплохо зарабатывает. В принципе с деньгами ей будет комфортно везде, пока она молодая», — сказал Васильев «СЭ».

Двукратный олимпийский чемпион также высказался о заработке Касаткиной.

«Как только она закончит свою спортивную карьеру и начнет зарабатывать по-другому, прочувствует, что все не так просто. В России наиболее комфортно будет ей в этом отношении. В ней пока играет эйфория от побед, неплохого заработка и так далее, а не объективность. Любая эйфория, как известно, имеет временный эффект, а потом наступает реальная жизнь», — добавил Васильев.

В конце марта 27-летняя спортсменка объявила о смене гражданства. Впервые под австралийским флагом Касаткина выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.