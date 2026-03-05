Андреева — о защите титула в Индиан-Уэллсе: «Не чувствую никакого давления»

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что не испытывает давления перед защитой титула на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе.

В 2025 году Андреева победила в финале турнира белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

«Я переживала, как буду защищать свои очки в Дубае, еще с «Ролан Гаррос». Да, много об этом думала. Но, когда я приехала в Дубай, чувствовала только волнение от возвращения туда, от возможности испытать новые эмоции в качестве действующего чемпиона. Опять же, все было для меня в новинку, но по какой-то причине я не чувствовала того давления, на которое рассчитывала. Здесь то же самое», — цитирует Андрееву Punto de Break.

18-летняя спортсменка отметила, что очень рада находиться в Индиан-Уэллсе в качестве действующей чемпионки и видеть свои фотографии практически повсюду.

«Приятно вернуться сюда, и теперь не чувствую никакого давления, связанного с защитой очков», — добавила она.

Андреева начнет турнир в Индиан-Уэллсе со второго круга. Ее соперницей станет победительница матча между американкой Пейтон Стирнс и аргентинкой Соланой Сьеррой.

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