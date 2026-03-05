Рахимова сыграет с Гауфф во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Представительница Узбекистана Камилла Рахимова обыграла канадку Бьянку Андрееску в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:7 (6:8), 6:0, 6:1.
Встреча продлилась 2 часа 19 минут.
Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Андрееску 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В следующем круге 24-летняя Рахимова встретится с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Узбекистан, Q) — Бьянка Андрееску (Канада, WC) — 6:7 (6:8), 6:0, 6:1
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