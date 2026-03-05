Рахимова сыграет с Гауфф во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Представительница Узбекистана Камилла Рахимова обыграла канадку Бьянку Андрееску в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:7 (6:8), 6:0, 6:1.

Встреча продлилась 2 часа 19 минут.

Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Андрееску 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем круге 24-летняя Рахимова встретится с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Узбекистан, Q) — Бьянка Андрееску (Канада, WC) — 6:7 (6:8), 6:0, 6:1

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