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Серена Уильямс — Майя Джойнт: онлайн-трансляция матча Уимблдона-2026

Серена Уильямс и Майя Джойнт сыграют в первом круге Уимблдона—2026 30 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Серена Уильямс.
Фото Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс и австралийка Майя Джойнт сыграют в первом круге Уимблдона—2026 во вторник, 30 июня. Начало — после 19.00 по московскому времени.

Серена Уильямс — Майя Джойнт: прямая трансляция матча Уимблдона (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

20-летняя Джойнт занимает 87-е место в рейтинге WTA. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс примет участие в Уимблдонском турнире-2026 в женском одиночном и парном (вместе с сестрой Винус) разрядах. 44-летняя американка, которая объявила о возобновлении карьеры в июне, получила от организаторов уайлд-кард.

В женском одиночном разряде Уильямс выигрывала Уимблдон 7 раз (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016).

139-й розыгрыш Уимблдона состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.

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Уимблдон
Серена Уильямс
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