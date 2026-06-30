Хачанов выбил Харриса и сыграет с Ханфманном во втором круге Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл британца Билли Харриса в матче первого круга Уимблдона-2026 — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 57 минут.
Во втором круге 30-летний россиянин сыграет с немцем Янником Ханфманном, который на старте турнира победил француза Джованни Мпетши-Перрикара.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 19) — Билли Харрис (Великобритания, Q) — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3
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