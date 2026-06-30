Блинкова победила Стародубцеву на старте Уимблдона

Россиянка Анна Блинкова победила украинку Юлию Стародубцеву в первом круге Уимблдона — 6:7 (3:7), 6:4, 6:1. Матч длился 2 часа 26 минут.

114-я ракетка мира Блинкова сделала за игру 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. У 55-й ракетки мира Стародубцевой — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 из 14 реализованных брейк-пойнта.

Блинкова сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Надя Подороска (Аргентина).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:1