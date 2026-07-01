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1 июля, 00:05

Уимблдон, результаты 30 июня (мужчины): Бублик, Хачанов и Зверев прошли во второй круг

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Getty Images
Первый круг Уимблдонского турнира

Во вторник, 30 июня, россиянин Карен Хачанов обыграл Билли Харриса из Великобритании,

Представитель Казахстана Александр Бублик победил австралийца Танаси Коккинакиса. Действующий победитель «Ролан Гаррос» немец Александр Зверев обыграл бельгийца Александра Блокса.

Расписание и результаты 30 июня у женщин — здесь.

30 июня, вторник
Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) — Титуан Дроге (Франция) — 6:2, 6:4, 6:1

Камиль Майхшак (Польша) — Алехандро Табило (Чили, 30) — 6:3, 7:5, 7:5

Янник Ханфманн (Германия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:7 (6:8), 7:6 (11:9), 6:2, 6:3

Джейми Фария (Португалия, Q) — Се Симабукуро (Япония) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:3

Валентин Ройе (Франция) — Гарри Венделкен (Великобритания, WC) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3

Брэндон Накашима (США, 28) — Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания, WC) — 6:3, 7:6 (7:5), 7:5

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:0

Закари Свайда (США) — Пабло Льямас Руис (Испания, LL) — 6:1, 6:2, 6:4

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 7:6 (7:4), 3:6, 5:7, 6:4, 6:3

Тэйлор Фритц (США, 6) — Душан Лайович (Сербия, LL) — 6:3, 6:4, 6:3

Кантен Алис (Франция) — Маттео Арнальди (Италия, 32) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), 6:3

Артур Фери (Великобритания, WC) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 3:6, 6:2, 6:2, 6:1

Габриэль Диалло (Канада) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 1:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, 3:1 отказ 2-го игрока

Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) — Алекс Микельсен (США) — 3:6, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2

Хауме Мунар (Испания) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — 6:1, 6:4, 6:3

Кириан Жак (Франция, Q) — Вилиус Гаубас (Литва, Q) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:2)

Отто Виртанен (Финляндия, Q) — Бен Шелтон (США, 4) — 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9)

Патрик Кипсон (США) — Маккензи Макдональд (США, Q) — 3:6, 6:1, 6:4, 6:4

Александр Бублик (Казахстан, 10) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4

Зизу Бергс (Бельгия) — Уго Умбер (Франция, 27) — 6:2, 7:5, 4:6, 3:6, 6:3

Карен Хачанов (Россия, 19) — Билли Харрис (Великобритания, Q) — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3

Артюр Фис (Франция, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 7:5, 6:1, 6:3

Якуб Меншик (Чехия, 15) — Тоби Сэмюэл (Великобритания, WC) — 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)

Александр Зверев (Германия, 2) — Александр Блокс (Бельгия) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0)

Маркос Гирон (США) — Корантен Муте (Франция) — 4:6, 6:4, 7:5, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — 6:4, 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4)

Джеймс Дакуорт (Австралия) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:4, 4:6, 7:5, 6:4

Иржи Легечка (Чехия, 13) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:4, 6:2, 6:4

Ян Чоински (Великобритания) — Вит Копршива (Чехия) — 6:3, 7:5, 6:2

Григор Димитров (Болгария, WC) — Дэйн Суини (Австралия, Q) — 7:6 (7:4), 6:3, 7:5

Маттео Берреттини (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:7 (7:9), 7:6 (18:16), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)

Тейлор Фриц (США, 6) — Джек Дрейпер (Великобритания) — отказ 2-го игрока

Мариано Навоне (Аргентина) — Флавио Коболли (Италия, 9) — 6:1, 6:7 (5:7), 3:6 — матч перенесен

Алекс Молчан (Словакия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:4, 3:6, 7:5 — матч перенесен

Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Теренс Атман (Франция) — 7:6 (8:6), 6:1, 4:6 — матч перенесен

Уимблдон 2026: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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