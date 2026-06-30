Свентек в трех сетах обыграла Таунсенд на старте Уимблдона
Польская теннисистка Ига Свентек победила американку Тэйлор Таунсенд в матче первого круга Уимблдона — 6:1, 2:6, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 2 минуты. Во втором круге третья ракетка мира встретится с чешкой Каролиной Плишковой, которая на старте турнира выбила соотечественницу Терезу Валентову (6:3, 6:4).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:1, 2:6, 6:3
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