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6 марта, 00:14

Шнайдер и Носкова выбыли в первом круге парного турнира в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев

Россиянка Диана Шнайдер и чешка Линда Носкова не смогли выйти во второй круг парного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

На старте дуэт проиграл паре Го Ханьюй/Кристина Младенович (Китай/Франция) со счетом 4:6, 6:4, 2:10.

Ханьюй и Младенович сыграют с победительницами матча Александра Панова/Лаура Зигемунд (Россия/Германия) — Азиа Мухаммед/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия, 6).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Го Ханьюй/Кристина Младенович (Китай/Франция) — Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 6:4, 4:6, 10:2

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Диана Шнайдер
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