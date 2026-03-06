Шнайдер и Носкова выбыли в первом круге парного турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Диана Шнайдер и чешка Линда Носкова не смогли выйти во второй круг парного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
На старте дуэт проиграл паре Го Ханьюй/Кристина Младенович (Китай/Франция) со счетом 4:6, 6:4, 2:10.
Ханьюй и Младенович сыграют с победительницами матча Александра Панова/Лаура Зигемунд (Россия/Германия) — Азиа Мухаммед/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия, 6).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Го Ханьюй/Кристина Младенович (Китай/Франция) — Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 6:4, 4:6, 10:2
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