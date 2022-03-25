Звонарева вышла в третий круг турнира в Майами
Российская теннисистка Вера Звонарева одержала победу во втором круге турнира в Майами. В двух сетах она переиграла Тамару Зиданшек из Словении.
В следующем круге россиянка встретится с американкой Даниэллой Коллинз, которая вчера обыграла венгерку Анну Бондар.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вера Звонарева (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения) — 6:3, 6:2
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