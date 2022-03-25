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Сегодня, 03:01

Звонарева вышла в третий круг турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева одержала победу во втором круге турнира в Майами. В двух сетах она переиграла Тамару Зиданшек из Словении.

В следующем круге россиянка встретится с американкой Даниэллой Коллинз, которая вчера обыграла венгерку Анну Бондар.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вера Звонарева (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения) — 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/miami/2022/
Теннис
Вера Звонарева
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