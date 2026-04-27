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Дочь Веры Звонаревой не хочет тренироваться с мамой

Игорь Рабинер
Обозреватель

Бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева в интервью «СЭ» на турнире в Мадриде призналась, что ее девятилетняя дочь Эвелина категорически отказывается заниматься теннисом под руководством знаменитой матери. Более того, когда 41-летняя спортсменка пытается что-то подсказать, девочка отвечает отказом.

«Сразу скажу: со мной Эвелина не любит играть. Если я что-то начинаю говорить на тренировке, она категорически отвечает: «Нет, буду делать по-другому». Она занимается немного теннисом, немного плаванием. Всего по чуть-чуть. Если захочет, будет тренироваться больше, нет — станет чем-то еще заниматься», — поделилась Звонарева в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Сама Звонарева последние пару лет тренирует юниоров от 9 до 15 лет, пытаясь передать опыт молодому поколению. При этом она отмечает, что ее рекомендации могут быть не важны для девятилетнего ребенка, а у каждого тренера — свой подход.

Вера Звонарева.«Наслаждаюсь каждым моментом». В 41 год Звонарева обыграла в паре на «мастерсе» первых сеяных

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Теннис
Вера Звонарева
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