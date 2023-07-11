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Сегодня, 17:05

Журова о словах британских СМИ про возможную победу россиянина на Уимблдоне: «Называть это кошмаром — не по-спортивному»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «СЭ» отреагировала на статью британского издания The Telegraph, которое назвало возможную победу российского теннисиста на Уимблдоне «кошмаром».

«Это ожидаемо от британских коллег. Тем более, вы видите, что их обязали допустить наших и белорусских спортсменов до соревнований. Это их проблема. Причем здесь кошмар? Спортсмен выигрывает, потому что он сильнейший. А называть это кошмаром — не по-спортивному. Я желаю им удачи. Пусть они злятся. Это точно не наша проблема. Мы будем гордиться своими спортсменами», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В четвертьфинал Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде прошли три россиянина: Андрей Рублев, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. В 1/4 финала Медведев встретится с Крисом Юбэнксом (США), Сафиуллин сыграет с итальянцем Янником Синнером, а Рублев — с сербом Новаком Джоковичем.

В женском парном разряде до третьего круга дошла Вера Звонарева, которая играет в паре с немкой Лаурой Зигемунд. Им предстоит матч с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
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