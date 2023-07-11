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Медведев сыграет вторым запуском в четвертьфинале Уимблдона 12 июля

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Стало известно расписание матчей четвертьфинала Уимблдона 12 июля у мужчин и женщин.

Россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Крисом Юбэнксом вторым запуском на корте № 1.

Первыми на корте № 1 встретятся Мэдисон Кис (США) и Арина Соболенко (Белоруссия). Начало матча в 15.00 мск.

На Центральном корте игровой день начнут Елена Рыбакина (Казахстан) и Онс Жабер (Тунис) — начало в 15.30 мск.

После них на корт выйдут Карлос Алькарас (Испания) и Хольгер Руне (Дания).

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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