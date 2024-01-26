Янчук рассказал об ожиданиях от матча между Медведевым и Синнером в финале Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером в финале Australian Open.

Встреча пройдет в воскресенье, 28 января.

«Во-первых, Синнер моложе Медведева, и это тот фактор, который может дать о себе знать именно в затяжном матче. Также он немного быстрее и резче Даниила, его удары справа очень остры, да и слева тоже. С другой стороны, Даня противопоставляет всему этому свою надежность и опыт игр в финалах, которые тоже имеют значение», — цитирует Янчука RT.

В полуфинале Australian Open Медведев в пятисетовом матче обыграл немца Александра Зверева — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.