Чесноков — о выходе Синнера в финал Australian Open: «Я вообще не видел такого беспомощного Джоковича»
Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу итальянца Янника Синнера над сербом Новаком Джоковичем (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3) в полуфинале Australian Open.
«В матче Джоковича и Синнера настоящая игра началась только в третьем сете. Такого беспомощного Джоковича я вообще не видел», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.
В финале Australian Open Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медедевым, который в полуфинале победил немца Александра Зверева.
Источник: Vprognoze.ru
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