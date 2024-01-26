Чесноков — о выходе Синнера в финал Australian Open: «Я вообще не видел такого беспомощного Джоковича»

Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу итальянца Янника Синнера над сербом Новаком Джоковичем (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3) в полуфинале Australian Open.

«В матче Джоковича и Синнера настоящая игра началась только в третьем сете. Такого беспомощного Джоковича я вообще не видел», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В финале Australian Open Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медедевым, который в полуфинале победил немца Александра Зверева.