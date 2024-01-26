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Чесноков — о выходе Синнера в финал Australian Open: «Я вообще не видел такого беспомощного Джоковича»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу итальянца Янника Синнера над сербом Новаком Джоковичем (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3) в полуфинале Australian Open.

«В матче Джоковича и Синнера настоящая игра началась только в третьем сете. Такого беспомощного Джоковича я вообще не видел», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В финале Australian Open Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медедевым, который в полуфинале победил немца Александра Зверева.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Новак Джокович
Янник Синнер
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