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Сегодня, 09:28

Украинка Костюк пожелала Рыбакиной победить на US Open

Алина Савинова
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Марта Кюстюк — Елена Рыбакина.
Фото USA Today Sports

Украинская теннисистка Марта Костюк пожелала победы представительнице Казахстана Елене Рыбакиной на US Open-2023.

«Выиграй US Open, пожалуйста», — сказала Костюк теннисистке во время рукопожатия у сетки.

В матче первого круга турнира Рыбакина одержала победу над Костюк в двух сетах — 6:2, 6:1. Во втором круге 4-я ракетка мира встретится с Айлой Томлянович из Австралии.

24-летняя Рыбакина является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2022), а также победительницей пяти турниров WTA в одиночном разряде. Спортсменка родилась в Москве и до июня 2018 года выступала за Россию.

Теннис
US Open
Елена Рыбакина
Марта Костюк
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