Уимблдон — 2026: где смотреть прямые трансляции турнира «Большого шлема»

Уимблдон-2026 состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Игры покажут на официальном сайте Уимблдонского турнира (трансляции ведутся на английском языке). Также бесплатно смотреть трансляции турнира можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями матчей можно в матч-центре, расписание и турнирная таблица будут доступны в разделе Уимблдон на нашем сайте. Также «СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции важных матчей российских теннисистов.