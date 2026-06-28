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Уимблдон — 2026: где смотреть прямые трансляции турнира «Большого шлема»

Стало известно, где смотреть Уимблдон-2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Логотип Уимблдона.
Фото Getty Images

Уимблдон-2026 состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Игры покажут на официальном сайте Уимблдонского турнира (трансляции ведутся на английском языке). Также бесплатно смотреть трансляции турнира можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями матчей можно в матч-центре, расписание и турнирная таблица будут доступны в разделе Уимблдон на нашем сайте. Также «СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции важных матчей российских теннисистов.

Логотип Уимблдона.Уимблдон-2026: главная информация о турнире «Большого шлема»

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Уимблдон
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