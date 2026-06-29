Радукану снялась с Уимблдона-2026

Британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что пропустит Уимблдонский турнир в этом году.

В первом круге «мейджора» в Лондоне соперницей 32-й ракетки мира должна была стать хорватка Антония Ружич.

«Я сделала все возможное, чтобы выйти на старт уже завтра, но после заключительного обследования, которое я прошла сегодня вечером, выяснилось, что проблема, с которой я пыталась справиться, переросла в стрессовый перелом. Врачи настоятельно рекомендовали мне прекратить попытки играть через боль», — написала чемпионка US Open-2021 в соцсети.

Уимблдон-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля.