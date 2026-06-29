Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Радукану снялась с Уимблдона-2026

Руслан Минаев
Эмма Радукану.
Фото Reuters

Британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что пропустит Уимблдонский турнир в этом году.

В первом круге «мейджора» в Лондоне соперницей 32-й ракетки мира должна была стать хорватка Антония Ружич.

«Я сделала все возможное, чтобы выйти на старт уже завтра, но после заключительного обследования, которое я прошла сегодня вечером, выяснилось, что проблема, с которой я пыталась справиться, переросла в стрессовый перелом. Врачи настоятельно рекомендовали мне прекратить попытки играть через боль», — написала чемпионка US Open-2021 в соцсети.

Уимблдон-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Эмма Радукану
Читайте также
Сборной России теперь можно играть даже с Нарнией, а последние матчи показали светлое будущее. Почему команда Карпина развернула к себе экспертов
Тактика просачивания. Российских фигуристов все больше среди участников Гран-при
Медведеву присудили поражение в матче с Джоковичем за удар мячом в зрителя
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Олег Чехов
«Волейбол. Наши чемпионы» | Олег Чехов
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Посещаемость Уимблдона в 2026 году достигла рекордной отметки
Хачанов: «Уимблдон — особенный турнир. Единственная проблема — очереди за билетами»
Зверев выше Алькараса, Свентек — вне топ-5. Как изменился рейтинг после Уимблдона
Чесноков считает закономерной победу Синнера в финале Уимблдона
Синнер вернулся: защитил титул на Уимблдоне и доказал, что провал в Париже был скорее случайностью
Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Зверев обошел Алькараса и стал вторым
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев о вылете Синнера и Джоковича с «Ролан Гаррос»: «Турнир получился непредсказуемым. Это и есть спорт»

Серена Уильямс — об антидопинговом контроле: «Это изнурительно»
Новости
RSS RSS
Все новости