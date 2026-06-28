Серена Уильямс — об участии в Уимблдоне: «Возможно, это мой последний шанс»

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала участие в Уимблдоне-2026 в одиночном разряде.

«Я подумала, что Уимблдон не раздает уайлд-кард кому попало. Наверное, я могла бы назвать лишь несколько человек, которым выпадала такая честь. И оказалось, что я одна из них. Тогда я сказала себе, что должна воспользоваться этой возможностью. Кто знает, вернусь ли я сюда когда-нибудь еще. Возможно, это мой последний шанс», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

После возобновления карьеры 44-летняя Уильямс приняла участие в парном разряде турнира WTA-500 в Лондоне вместе с канадкой Викторией Мбоко, но была вынуждена сняться с турнира из-за травмы партнерши.

Уимблдон-2026 состоится с 29 июня по 12 июля.