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Серена Уильямс — об участии в Уимблдоне: «Возможно, это мой последний шанс»

Руслан Минаев

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала участие в Уимблдоне-2026 в одиночном разряде.

«Я подумала, что Уимблдон не раздает уайлд-кард кому попало. Наверное, я могла бы назвать лишь несколько человек, которым выпадала такая честь. И оказалось, что я одна из них. Тогда я сказала себе, что должна воспользоваться этой возможностью. Кто знает, вернусь ли я сюда когда-нибудь еще. Возможно, это мой последний шанс», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Серена Уильямс.Серена Уильямс: статистика выступлений на Уимблдоне

После возобновления карьеры 44-летняя Уильямс приняла участие в парном разряде турнира WTA-500 в Лондоне вместе с канадкой Викторией Мбоко, но была вынуждена сняться с турнира из-за травмы партнерши.

Уимблдон-2026 состоится с 29 июня по 12 июля.

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Теннис
Уимблдон
Серена Уильямс
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