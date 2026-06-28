Корнеева о дебюте на Уимблдоне: «Делить пространство с лучшими теннисистками мира — огромный стимул»

Российская теннисистка Алина Корнеева, которая впервые в карьере пробилась в основную сетку Уимблдона, поделилась ожиданиями от турнира.

В первом круге 19-летняя спортсменка сыграет с австралийкой Кимберли Биррелл.

«Увидеть все объекты для участников основной сетки, делить пространство с лучшими теннисистками мира, играть на таких красивых кортах, окруженных природой и цветами, — это огромный стимул. Я очень счастлива получить этот опыт», — приводит Punto de Break слова Корнеевой.

Также она поделилась мнением о соотечественнице Мирре Андреевой, завоевавшей в июне титул на «Ролан Гаррос».

«Я бы не назвала ее вдохновением — мы ровесницы, и вне корта у нас не слишком близкие отношения. Но я слежу за теннисом и вижу все, чего она добивается. Невероятно, как она прибавила и что делает. Она полностью заслужила свои результаты, потому что проделала колоссальную работу. Попасть так быстро в топ-10 и удержаться там — это чрезвычайно сложно», — добавила теннисистка.

Ранее Корнеева играла в основной сетке Australian Open и «Ролан Гаррос». На обоих турнирах «Большого шлема» она доходила до второго круга.