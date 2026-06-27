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Андреева о шансах выиграть Уимблдон: «Не хочу возлагать ожидания — когда я это делаю, все идет наперекосяк»

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о том, готова ли она выиграть Уимблдон.

В первом круге 19-летняя спортсменка сыграет с полькой Магдой Линетт. В четвертьфинале соперницей россиянки может стать первая ракетка мира Арина Соболенко.

«Я постараюсь. Не хочу возлагать на себя ожидания, потому что чувствую: когда я это делаю, все иногда начинает идти наперекосяк. Просто сосредоточусь на том, как хочу играть каждый матч, который у меня будет возможность провести здесь», — приводит Punto de Break слова Андреевой.

Также теннисистка рассказала, что ее до сих пор продолжают поздравлять с победой на «Ролан Гаррос».

«Да, мне все еще продолжают поступать поздравления. Сегодня, например, меня поздравил Карен [Хачанов]. Еще Жаклин Кристиан, Андрей [Рублев], Коко [Гауфф]... Многие игроки, которых я встречаю в тренировочной зоне, все еще меня поздравляют. Это очень приятно слышать от стольких коллег», — добавила она.

6 июня Андреева стала чемпионкой турнира «Большого шлема» в Париже. В финале она обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

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Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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