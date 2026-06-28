Бергс обыграл Умбера и стал победителем турнира в Истбурне

Бельгийский теннисист Зизу Бергс обыграл француза Уго Умбера в финале турнира в Истбурне — 3:6, 6:1, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 1 минуту.

Бергс ни разу не подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Умбера 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Для 27-летнего Бергса данный титул стал первым в карьере на уровне ATP.

Истбурн (Великобритания)

Турнир ATP Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 773 465 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Зизу Бергс (Бельгия) — Уго Умбер (Франция, 6) — 3:6, 6:1, 6:4