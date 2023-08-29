Джокович — о матче на старте US Open-2023: «Считаю, что играл великолепно от начала и до конца»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над французом Александром Мюллером в первом круге US Open-2023.

«Мы начали довольно поздно. Конечно, между матчами была церемония, и я знал, что начало может быть отложено, но тем не менее я был рад выйти на корт. Выступать здесь перед вами, ребята, всегда большая честь и удовольствие. Думаю, я мог бы подавать [лучше] во втором и третьем сетах, но все равно считаю, что играл великолепно от начала и до конца. Несмотря на некоторые моменты, мне понравился мой уровень, и надеюсь, что смогу сохранить его и в следующем круге», — приводит пресс-служба АТР слова Джоковича.

Во втором круге Открытого чемпионата США 36-летний серб сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом. Матч между теннисистами пройдет 30 августа.