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Сегодня, 10:25

Медведев в ходе матча назвал стиль игры Кресси скучным

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев разочаровался в стиле игры своего соперника по четвертому кругу Australian Open, американца Максима Кресси.

«Это так скучно», — прокричал Медведев в ходе матча.

В случае победы Медведев в четвертьфинале сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года россиянин победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена, во втором австралийца Ника Кирьоса, а в третьем играл с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

Теннис
Даниил Медведев
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