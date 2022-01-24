Медведев в ходе матча назвал стиль игры Кресси скучным

Российский теннисист Даниил Медведев разочаровался в стиле игры своего соперника по четвертому кругу Australian Open, американца Максима Кресси.

«Это так скучно», — прокричал Медведев в ходе матча.

В случае победы Медведев в четвертьфинале сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года россиянин победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена, во втором австралийца Ника Кирьоса, а в третьем играл с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.