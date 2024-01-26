Третья ракетка мира Даниил Медведев сыграет с 4-м номером мирового рейтинга Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии в воскресенье, 28 января. Матч пройдет на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне и начнется в 11.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча. Официальной видеотрансляции турниров «Большого шлема» в России нет. Бесплатно посмотреть матч в прямом эфире можно в тематических пабликах соцсети «ВКонтакте».

В 1/2 финала Australian Open-2024 итальянский теннисист в четырех сетах обыграл действующего чемпиона турнира Новака Джоковича — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

27-летний россиянин одолел немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости