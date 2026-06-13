Захарова проиграла 511-й ракетке мира в полуфинале квалификации турнира в Ноттингеме

Россиянка Анастасия Захарова не смогла выйти в финал квалификации турнира в Ноттингеме.

В полуфинале отбора 85-я ракетка мира уступила британке Ханне Клагман, занимающей 511-ю строчку в рейтинге WTA, со счетом 6:7 (5:7), 2:6. Матч длился 1 час 39 минут.

За выход в основную сетку Клагман сыграет с победительницей матча Зейнеп Сонмез (Турция) — Ланлана Тараруди (Таиланд). Турнир WTA 250 пройдет с 14 по 21 июня.