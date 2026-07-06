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Познер подвел итоги выступления россиян на Уимблдоне-2026

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» объяснил причины вылета российских теннисистов с Уимблдона-2026.

«На сегодняшний день наши дела с теннисом обстоят не очень хорошо. Мирра Андреева еще не научилась хорошо выступать на траве. Сафиуллин молодец, конечно, но столкнулся с серьезным игроком — Новаком Джоковичем. Хачанов поиграл-поиграл и проиграл. К сожалению, новое поколение, как Кафельников, Сафин, Медведев, Рублев, не растет. Замены не видно. Был момент, когда теннис стал очень популярным. Сейчас же я не жду больших достижений и побед на главных соревнованиях. Кроме Андреевой. Мирра будет иметь большие успехи», — сказал Познер «СЭ».

После четвертого круга Уимблдона в розыгрыше не осталось ни одного российского спортсмена.

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Уимблдон
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