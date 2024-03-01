Касаткина — о Рублеве: «То есть можно просто дисквалифицировать игрока, даже не проверив видеоповтор?»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала ситуацию с дисквалификацией соотечественника Андрея Рублева с матча полуфинала турнира в Дубае.

«То есть можно просто дисквалифицировать игрока, отобрать у него очки и призовые, даже не проверив видеоповтор? Какая шутка, очередное подтверждение, что нам нужен ВАР в теннисе и электронная линия сигнала на все турниры», — написала Касаткина в соцсетях.

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанского теннисиста Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

После дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю. Также он покинет топ-5 рейтинга АТР.