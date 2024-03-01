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1 марта, 19:57

Дисквалификация Рублева стала третьей в истории турнира в Дубае

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Сегодня, 1 марта, российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован по ходу матча полуфинала турнира в Дубае (ОАЭ) против казахстанца Александра Бублика. Причиной стал мат россиянина в сторону линейного судьи.

Это третья дисквалификация спортсмена в истории турнира в Дубае. Первыми отстраненными были марокканцы Карим Алами и Хишам Арази, которые в матче парного разряда в 1997 году были дисквалифицированы за множественные предупреждения о недопустимом поведении на корте.

Второй случай произошел в 2010 году. Тогда швейцарец Михаэль Ламмер в первом раунде квалификации одиночного разряда ударил линейного судью ракеткой.

Андрей Рублев. «Ты дебил. Как ты не видел?» Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи
Теннис
Александр Бублик
Андрей Рублев
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