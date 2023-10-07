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Сегодня, 12:55

Кафельников о 60-й победе Медведева в сезоне: «Число не имеет значение. Имеют значение титулы»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» 60-ю победу третьей ракетки мира Даниила Медведева в матче против чилийца Кристиана Гарина (6:3, 6:3) во втором круге «мастерса» в Шанхае.

«Победы дают Медведеву рейтинг. Число не имеет значение. Имеют значение титулы. Будет выигрывать титулы, будет значимо, а пока это число ни о чем не говорит. Сможет ли он обогнать Алькараса по количеству побед? Все зависит от него. Как будет — время покажет. Осталось совсем чуть-чуть ждать до конца сезона», — сказал Кафельников «СЭ».

Ранее Даниил Медведев рассказал, что хочет побить свой личный рекорд по количеству побед в сезоне — 63.

В третьем круге турнира в Шанхае россиянин сыграет с Себастьяном Кордой (США).

Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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