Медведев: «Надеюсь, что смогу побить свой личный рекорд по количеству побед в сезоне»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над чилийцем Кристианом Гариным (6:3, 6:3) во втором круге «мастерса» в Шанхае.

«Я буду стараться изо всех сил, постараюсь провести больше хороших матчей на тех турнирах, которые мне остались в этом сезоне. Пока что это хороший результат, но я хочу постараться добиться большего», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Также 27-летний россиянин прокомментировал то, что может побить свой личный рекорд по количеству побед в сезоне. Сейчас у него 60 побед, а рекорд составляет 63.

«Надеюсь, что смогу побить рекорд. В данный момент и с той формой, в которой я нахожусь, я бы с уверенностью сказал, что я это сделаю, но в теннисе никогда нельзя говорить слишком рано», — сказал Медведев.

В третьем круге турнира в Шанхае россиянин сыграет с Себастьяном Кордой (США).