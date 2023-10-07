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Сегодня, 13:08

Синнер вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Итальянец Янник Синнер победил американца Маркоса Гирона во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 7:6 (9:7), 6:2. Матч длился 1 час 47 минут.

В третьем круге Синнер встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 6) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (9:7), 6:2

Маттео Арнальди (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 21) — 6:3, 3:6, 6:4

Николас Харри (Чили, 22) — Теренс Атман (Франция, Q) — 7:5, 6:2

Томми Пол (США, 12) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:0

Теннис
Янник Синнер
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