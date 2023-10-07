Синнер вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае
Итальянец Янник Синнер победил американца Маркоса Гирона во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 7:6 (9:7), 6:2. Матч длился 1 час 47 минут.
В третьем круге Синнер встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 6) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (9:7), 6:2
Маттео Арнальди (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 21) — 6:3, 3:6, 6:4
Николас Харри (Чили, 22) — Теренс Атман (Франция, Q) — 7:5, 6:2
Томми Пол (США, 12) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:0
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