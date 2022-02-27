Андрей Рублев рассказал о поддержке трибун на турнире в Дубае

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев, победивший на турнире АТP-500 в Дубае, в интервью «СЭ» рассказал о своем эмоциональном фоне.

— Из-за тяжелого календаря удалось абстрагироваться от информационного фона? Или также постоянно обновляли ленту новостей?

— Новости не читал. Но у меня есть привычка заходить в инстаграм. Там в любом случае тебе попадаются посты на политические темы, ужасные кадры, негативные комментарии в мою сторону. Так что как бы я ни абстрагировался — внутри остается осадок.

— Наверное, теперь везде придется столкнуться с дополнительным давлением трибун. Готовы к этому?

— Посмотрим. Например, в Дубае, наоборот, меня очень сильно поддерживали. С первого матча. Возможно, это связано с тем, что в ОАЭ проживает много русскоязычных жителей. Все-таки обычно зрители на трибунах болеют против меня, в лучшем случае — 50/50.