Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:17

Андрей Рублев рассказал о поддержке трибун на турнире в Дубае

Тимур Ганеев
Корреспондент

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев, победивший на турнире АТP-500 в Дубае, в интервью «СЭ» рассказал о своем эмоциональном фоне.

— Из-за тяжелого календаря удалось абстрагироваться от информационного фона? Или также постоянно обновляли ленту новостей?

— Новости не читал. Но у меня есть привычка заходить в инстаграм. Там в любом случае тебе попадаются посты на политические темы, ужасные кадры, негативные комментарии в мою сторону. Так что как бы я ни абстрагировался — внутри остается осадок.

— Наверное, теперь везде придется столкнуться с дополнительным давлением трибун. Готовы к этому?

— Посмотрим. Например, в Дубае, наоборот, меня очень сильно поддерживали. С первого матча. Возможно, это связано с тем, что в ОАЭ проживает много русскоязычных жителей. Все-таки обычно зрители на трибунах болеют против меня, в лучшем случае — 50/50.

Андрей Рублев. «Великие игроки отличаются тем, что умеют абстрагироваться от всего». Рублев — о победе в Дубае и срыве на судью

Андрей Рублев
1
0
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Шамиль Тарпищев: «Даниил Медведев интеллигент, отличник, он все просчитывает. А вот Андрея Рублева надо останавливать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев: «Рублев выходит на корт с одной целью — задушить соперника»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости