Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублева на турнире ATP в Дубае.

«Рублев — в хорошем смысле слова агрессор, — приводит слова Тарпищева Betonmobile.ru. — Рублев выходит на корт с одной целью — задушить соперника. Противостоять такому напору на протяжении всего матча очень трудно. Игровая манера Андрея приносит успех».

По мнению президента ФТР, еще одним козырем российского теннисиста является трудолюбие.

«Рублев любит совершенствоваться, он неутомим в тренировках. Иногда даже приходится его притормаживать, чтобы дело не закончилось травмой. Андрей просто не знает усталости. Ему всегда мало, он готов играть все подряд», — сказал он.

26 февраля Рублев одержал победу над чехом Иржи Веселы (6:3, 6:4) и выиграл турнир в Дубае с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов.