Андрей Рублев объяснил срыв на судью в финале турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал эпизод, в котором он получил предупреждение в финальном матче на турнире в Дубае.

«Виню себя за этот эпизод, — отметил Рублев в интервью «СЭ». — Матч был полностью под моим контролем, Веселы был истощенным. Было видно, что он не так двигается, не так бьет, как обычно. Мне давало это спокойствие. Плюс я быстро получил инициативу и мог закончить финал без нервов. Но я сорвался на судью, который сделал три явные ошибки. Когда он сделал третью, то я вспылил, стал с ним спорить. Из-за этого потерял контроль над собой, проиграл свою подачу, игра выровнялась. Повезло, что смог быстро прийти в себя, во многом из-за усталости Иржи, добавил и одержал победу. Но если бы он был более свежим, то эта ошибка стоила бы мне матча.

В дальнейшем надо избегать таких историй. Эмоциональные срывы во время игры могут стоить очень дорого. С топ-игроками это будет стоить матча. Великие теннисисты отличаются тем, что они умеют абстрагироваться от всего, кроме игры".

Рублев победил Веселы в двух сетах и взял десятый титул ATP в одиночном разряде.