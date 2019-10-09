Андерсон стал отцом
18:27
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон стал отцом. Об этом сообщил сам спортсмен в своем Twitter.
У Андресона и его жены Келси родилась дочь, которую назвали Кира. Супруги живут в браке с 2011 года.
— Мы так счастливы рассказать, что Кира Онил Андерсон присоединилась к нам 27 сентября. Келси, ты удивительная. Я тебя люблю, — написал Андерсон.
Андерсон — финалист двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2017 и Уимблдон-2018); победитель семи турниров ATP (из них шесть — в одиночном разряде).
We are so happy to say that Keira O'Neal Anderson joined us on Sept 27th. @KelseyOAnderson, you are amazing. I love you. pic.twitter.com/dkBAMBQ5c4— Kevin Anderson (@KAndersonATP) October 9, 2019