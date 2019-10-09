Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон стал отцом. Об этом сообщил сам спортсмен в своем Twitter.

У Андресона и его жены Келси родилась дочь, которую назвали Кира. Супруги живут в браке с 2011 года.

— Мы так счастливы рассказать, что Кира Онил Андерсон присоединилась к нам 27 сентября. Келси, ты удивительная. Я тебя люблю, — написал Андерсон.

Андерсон — финалист двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2017 и Уимблдон-2018); победитель семи турниров ATP (из них шесть — в одиночном разряде).